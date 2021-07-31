أحدث تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2021

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عمر شويل - جدة تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2021 ، يبحث العديد من الناس منذ أيام على محركات البحث عن تردد قناة بطوط للاطفال الجديدة حيث أنها من أكثر القنوات المحبوبة والمؤثرة في تلك الفترة العمرية، وتعرض عددًا كبيرًا من أعمال الكرتون الأكثر شهرة بين الأطفال وكذلك البرامج والمسابقات والأغاني المسلية التي تعلق في أذهان حتى الكبار وليس فقط الأبناء، وتحمل القناة اسم أكثر الشخصيات الكرتونية تأثيرًا على مر الأجيال، شخصية بطوط.

تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2021

يمكنكم إمتاع أطفالكم بمتابعة أفلام وبرامج قناة بطوط كيدز المسلية بجودة عالية HD مطمئنين إلى أن محتواها مناسب تمامًا لتلك الفئة العمرية، عن طريق ضبط أجهزة التليفزيون على التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الجديد: 11411.

معدل ترميز: 27500.

استقطاب: أفقي.

معامل التصحيح 5/6.

جودة المشاهدة: HD

برامج قناة بطوط كيدز للأطفال

في ظل انتشار مواد غير مناسبة لأعمار الأطفال على قنوات التلفاز وفي السينما والتليفزيون، يبحث الأهالي باهتمام عن قناةٍ آمنة تدخل بيوتهم ويعتمد عليها في مساعدتهم في تربية الأطفال وتسليتهم أيضًا دون وجود خطورة على الأطفال، ومن القنوات الرائدة في هذا المجال وبين تلك الفئة العمرية هي قناة بطوط كيدز.

حيث تساعد القناة الأطفال على كيفية التعامل مع الآخرين ومع الكبار والحديث بلباقة والنطق السليم للحروف بطريقة مسلية، وتغرس فيهم قيم التسامح والمحبة والتحلي بالخلق السليم في القول وفي العمل، ومساعدة الآخرين، كما تنبذ التعصب والتمييز والتنمر على الآخر من خلال حكايات ومواقف طريفة ومسلية تظل في أذهان الأطفال أعمارٍ طويلة.

قنوات الأطفال على النايل سات

لم يقدم النايل سات للأطفال بطوط كيدز فقط ولكن قدم عددًا من القنوات الأخرى التي تحمل نفس السمات، وجددت تلك القنوات تردداتها أيضًا.

يمكنكم متابعة قنوات الاطفال الأخرى ومساعدة الأطفال في التعرف على هذه القنوات مثل قنوات ميكي الجديدة وسمسم وقناة سبونج بوب، وقنواتٍ أخرى مثل هدهد وطيور الجنة وقناة بيبي و مودي كيدز وماجد.

تردد قناة رطوط كيدز الجديد 2021 والذي قد زادت نسبة البحث عنه في الفترة الماضية من قبل أولياء الأمور، حتى يستمتع الاطفال بمشاهدة القناة والبرامج وأفلام الكرتون التي يتم عرضها.