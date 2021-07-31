تراند الفن: زياد ممدوح يشارك في فيلم “الجواهرجي”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 03:09 صباحاً - كتبت- منال الجيوشي: انضم الفنان زياد ممدوح إلى فيلم “الجواهرجي” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي. وبدأ فريق عمل فيلم “الجواهرجي”، التصوير في ديكور العمل منذ 4 أسابيع تقريبا. ويشارك في بطولة “الجواهرجي”، النجوم: أحمد السعدني، ريم مصطفى، أحمد حلاوة، عارفة عبد الرسول، وتارا عماد وغيرهم. فيلم “الجواهرجي” تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويخرجه إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر. الجدير بالذكر أن زياد ممدوح شارك في مسلسل “نسر الصعيد” الذي عُرض في عام 2018، بطولة النجوم: محمد رمضان، سيد رجب، درة، وفاء عامر، دينا، عائشة بن أحمد، عايدة رياض، مها أبو عوف، محمد حاتم، محمد عز، باسل الزارو، مؤمن نور، أحمد خالد صالح، عماد زيادة، وبدرية طلبة وغيرهم.

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