تراند الفن: رسالة هاني شاكر لملك المغرب في عيد العرش

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 03:09 صباحاً - كتب- عبد الفتاح العجمي
وجه المطرب هاني شاكر، رسالة إلى ملك المغرب محمد السادس، والشعب المغربي الشقيق، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمغرب.
ونشر شاكر، صورة مع ملك المغرب عبر حسابه بموقع “إنستجرام”: “أحر التهاني إلى جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد، متمنياً للمغرب والشعب المغربي المزيد من التقدم والازدهار في ظل حكم الملك محمد السادس”.
ويصادف يوم الجمعة ذكرى عيد العرش في المغرب، والتي توافق هذا العام مرور 22 عاما على تربع الملك محمد السادس على عرش المملكة.
يذكر أن أخر أعمال هاني شاكر أغنية “لو سمحتوا” عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي.
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