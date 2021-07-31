تراند الفن: بالصور.. تكريم أبطال مسلسل خلي بالك من زيزي بالمركز الكاثوليكى

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن 20 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 11 زيارة
كرم المركز الكاثوليكى برئاسة الأب بطرس دانيال، الجمعة، أبطال مسلسل “خلى بالك من زيزي”، بطولة الفنانة أمينة خليل، ومحمد ممدوح، وذلك احتفالا بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل خلال السباق الرمضاني الماضي.
وخلال الحفلة تم تكريم أبطال المسلسل أمينة خليل ومحمد ممدوح، وأبطال المسلسل، واقيمت ندوة للحديث عن كواليس المسلسل والنجاح الذي حققه بالإضافة إلى التطرق لمرض فرط الحركة والذي تم مناقشتة خلال المسلسل كأول عمل فنى يتناول هذا المرض.
يذكر أن مسلسل خلى بالك من زيزي من بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلى قاسم وبيومى فؤاد وصبرى فواز ونهى عابدين وأسماء جلال وعلى الطيب وصفاء الطوخى وسلوى محمد على ومن تأليف ورشة مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى .
يشار إلى أن المركز الكاثوليكى يحرص دائما على تكريم الأعمال الفنية التي تناقش موضوعات اجتماعية هامة.
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