تراند الفن: خاص.. بنشرقي يصدم الزمالك بشأن مطالبه المادية.. ومحاولة للتخفيض

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 02:18 صباحاً - كتب – مراسل مصراوي:

كشف مصدر بنادي الزمالك، أن هناك محاولات من الإدارة البيضاء برئاسة حسين لبيب، لتخفيض المطالب المادية بشأن تجديد عقد اللاعب الدولي المغربي أشرف بنشرقي.

وأضاف المصدر في تصريحات عبر “مصراوي” في الساعات الأولى من صباح السبت، أن إدارة النادي تحاول تخفيض طلبات اللاعب المادية وحسم ملف التجديد في أسرع وقت.

وكانت تقارير صحفية، كشفت أن بنشرقي اشترط الحصول على 2 مليون دولار مقابل التجديد لثلاث سنوات.

ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة جديدة لاستكمال المفاوضات خلال الفترة المقبلة بحسب ما أكده المصدر.

وكان أشرف بنشرقي انتقل إلى صفوف الزمالك قادمًا من الهلال السعودي في صفقة قدرت ما يقرب من 300 ألف دولار.

جدير بالذكر أن صاحب الـ26 عامًا شارك مع الزمالك في 72 مباراة بجميع المسابقات ليسجل من خلالها 27 هدفًا وصنع 16 هدفًا حاسمًا.