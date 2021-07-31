تراند الفن: زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الحدود بين بيرو والإكوادور

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 02:18 صباحاً - ليما- (أ ش أ):
أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أن زلزالا شدته 6.1 درجة هز منطقة الحدود بين بيرو والإكوادور، اليوم الجمعة، وأشارت التقارير إلى وقوع أضرار طفيفة جراءه.
وأضاف المركز الألماني- حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم- أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلو مترات.
من جهته، قال رئيس معهد الدفاع المدني في بيرو ألفريدو مورغيتيو، إن رئيس الدولة بيدرو كاستيليو يعتزم التوجه إلى شمال البلاد؛ لتفقد الأضرار.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المحلي سكانا مذعورين في مدينة بيورا الساحلية في بيرو، وهم يهرعون إلى الشوارع أثناء الزلزال.
وتسبب الزلزال بسقوط البضائع من على رفوف المتاجر وانقطاع الكهرباء عن أجزاء من المنطقة.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الزلزال تسبب في وقوع أضرار طفيفة، ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.