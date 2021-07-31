تراند الفن: مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 02:18 صباحاً - أدمن 28 دقيقة مضت اقتصاد 8 زيارة
نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 06ر149 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 47ر34935 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 89ر23 نقطة، أو 5ر0% ، ليصل إلى 26ر4395 نقطة.
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 59ر105 نقطة، أو 7ر0% ، ليصل إلى 68ر14672 نقطة.
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