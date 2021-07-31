تراند الفن: اليوم.. محاكمة تامر أمين بسبب “تصريحات الصعيد”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 02:18 صباحاً - القاهرة – مصراوي

تنظر محكمة جنح مدينة نصر، اليوم السبت، محاكمة تامر أمين بسبب تصريحته عن الصعيد.

وطالب المحامي أشرف ناجي، مقيم الدعوى في جنحة مباشر بمعاقبة الإعلامي تامر أمين، بتهمة إهانة الشعب المصري وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة عن الشعب المصري خاصة أهل الصعيد.

وكان الإعلامي تامر أمين تداول موضوع أزمة الويادة السكانية في إحدى حلقات برنامجه على قناة النهار، وقال “أهل الصعيد والريف ويشغلوا عيالهم وبناتهم خدامات”، لكنه اعتذر لاحقا على ذلك الحديث.

ومن جانبها، أوقفت قناة النهار، البرنامج واعتذرت، كما بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقيق في الواقعة.