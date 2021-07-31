تراند الفن: ياسمين صبري تنشر صورا من رحلتها لإسبانيا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 02:18 صباحاً - أدمن ‏58 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 9 زيارة

كتب- عبد الفتاح العجمي شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها، صورا من رحلتها إلى مدينة كاساريس الإسبانية. وظهرت ياسمين في الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وسط الطبيعة وإلى جانبها سيارة من طراز قديم. يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل”فرصة تانية”، والذي عُرض في السباق الرمضاني لعام 2020. وشارك في بطولة المسلسل النجوم: أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، وسارة الشامي وغيرهم، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.



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