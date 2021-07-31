تراند الفن: 6 نصائح وطرق للتوقف عن التفكير في كل مشكلة صغيرة في حياتك

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 01:17 صباحاً - كتبت- أسماء مرسي

من منا لا يفكر في كل مشكلة تواجهه من أجل إيجاد حلول مثلى، ولكن البعض يرهق عقله في كل أزمة صغيرة كانت أو كبيرة ما يؤثر بالسلب على صحتنا العقلية.

في إطار ذل نستعرض بعض النصائح والطرق للتوقف عن التفكير في كل مشكلة صغيرة في حياتك، وفقا لما ذكره موقع “timesofindia”.

– اسأل نفسك ما إذا كان الإفراط في التفكير مثمرًا أم لا

حث عقلك على البحث عن حلول ممكنة وجعله يعمل على رسم خطة أمر مفيد للغاية، ومع ذلك، فإن الإفراط في التفكير والذهاب إلى نفس الفكرة يمكن أن يشل عقلك، ومع ذلك عندما تجد نفسك قلقًا دون داعٍ بشأن أمور ليست تحت السيطرة.

– تعزيز قدراتك على حل المشكلات

لا فائدة من التفكير في مشكلة قائمة إلا إذا كنت تهدف إلى إيجاد حل، لذلك، في وقت فراغك، ابحث عن طرق لإثراء قدراتك على حل المشكلات، فكر في طرق يمكنك من خلالها منع ظهور مواقف معينة أو إذا كنت قد أوقعت نفسك بالفعل في مشكلة، فكر في طرق يمكنك من خلالها التغلب عليها، إذا لم يكن في يديك، فلا يستحق الضغط الذهني والتوتر.

– شتت انتباهك بأمور أكثر أهمية

بدلًا من التفكير في الأفكار التي لا تجني أي فوائد، قم بإلهاء نفسك بالأنشطة المثمرة والتي ستكون مفيدة على المدى الطويل، اقضِ المزيد من الوقت مع الأصدقاء والعائلة أو انخرط في مشروع يثير اهتمامك، هذا سوف ينحرف عقلك بالتأكيد.

– التنفس العميق والتأمل

في بعض الأحيان، كل ما تحتاجه هو التنفس العميق والتأمل، بدلًا من الإفراط في التفكير، خذ نفسًا عميقًا واجعل عقلك وجسمك يتجهان نحو السلام والوئام، بهذه الطريقة سيكون عقلك خاليًا من كل النزاعات وستشعر بمزيد من الاسترخاء والاستعداد للتغلب على مشاكلك.

– تقدير نجاحاتك

للتوقف عن التفكير في كل مشكلة صغيرة، ينصح بالاعتراف وتقدير إنجازاتك ونجاحاتك، بدلاً من الإفراط في التفكير، انتبه إلى كل الجهود التي بذلتها.

– التواصل مع الآخرين

أحيانًا تكون أفضل طريقة لتجنب الإفراط في التفكير هي التخلص من كل مشاعرك، حيث إن مشاركة مشاعرك مع الآخرين، والتواصل جميع مشاكلك مع المقربين منك دائمًا ما يجعل قلبك يشعر بالراحة، قد يساعدك هذا أيضًا في الحصول على منظور جديد للمشكلات وتزويدك بالحل أيضًا.