تراند الفن: البطلة هداية ملاك: أشعر بحاجة لأخذ راحة لأعيش حياتي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 01:17 صباحاً - أدمن ‏23 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 12 زيارة

كتب- حسن مرسي: كشفت اللاعبة هداية ملاك بطلة أولمبياد طوكيو في لعبة التايكوندو، عن حقيقة تفكيرها في اعتزال اللعب بعد أخذها ميداليتين برونزيتين. وقالت ملاك، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج “معكم منى الشاذلي” عبر فضائية “سي بي سي” مساء الجمعة، إنني أعطيت حياتي كلها من قبل للتايكوندو منذ أن كنت في سن السابعة، وهي فترة تصل إلى 20 عاما. وتابعت: “من بعد أن انضممت للمنتخب وأنا تقريبا لم يعد لي حياة سوى للتدريب، فأصدقائي لم أتمكن من رؤيتهم كثيرا، لذلك أشعر أنني بحاجة لأخذ راحة لأعيش حياتي، وأخصص وقت لأسرتي وعائلتي، وإن فضلت في يوم من الأيام الرجوع مرة أخرى فسوف أستعد لذلك”، مؤكدة أن الأمر لم يصل للاعتزال حقيقة، ولكنها فترة استراحة ترى بعدها ماذا سوف تفعل.

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