تراند الفن: محمد رمضان ينشر فيديو وسط جمهوره أمام منزله في الساحل الشمالي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 01:17 صباحاً - أدمن ‏41 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 11 زيارة

كتب- عبد الفتاح العجمي نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو مع معجبيه من أمام منزله في مارينا بالساحل الشمالي. وظهر رمضان في الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، وهو يلتقط الصور مع معجبيه على أنغام أغنيته “أنا جدع”. وعلّق رمضان: “مع جمهوري أمام منزلي”. ومن ناحية أخرى طرح محمد رمضان أحدث كليباته الغنائية “ثابت”، عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”. كان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل “موسى” بطولة سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، ومن إخراج محمد سلامة.



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