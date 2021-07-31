تراند الفن: البابا تواضروس يبحث مع الأنبا فام الأمور الرعوية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 01:17 صباحاً - أدمن ‏48 دقيقة مضت أخبار مصر 17 زيارة

كتب- مينا غالي: استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم الجمعة، الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا. وعرض الأنبا فام على قداسة البابا خلال اللقاء بعض الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية. يذكر أن الأنبا فام سيّم أسقفًا لإيبارشية شرق المنيا بيد قداسة البابا في السابع من مارس الماضي.

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