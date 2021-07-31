تراند الفن: سيف عيسى: “كنت حاسس نفسي النادي الأهلي أو المنتخب” بعد وصولي للقاهرة

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 01:17 صباحاً - كتب – محمد همام:
عبّر سيف عيسى لاعب منتخب مصر في التايكوندو والمتوّج بالميدالية البرونزية بأولمبياد طوكيو 2020، عن سعادته فور وصوله لمصر.
وقال سيف عيسى في تصريحات عبر شاشة “سي بي سي” :”كنت حاسس نفسي النادي الأهلي، الحمد لله ربنا كرمني ببطولات كثيرة لكن هذه المرة الإحساس مختلف”.
وواصل :”شعرت بسعادة الناس بعد فوزي بالميدالية، كنت أشعر نفسي كلاعب في فريق أو منتخب مصر، وهذا ما رأيته الآن في رياضة فردية”.
وكان سيف عيسى حصل على الميدالية البرونزية مؤخرًا في أولمبياد طوكيو عقب فوزه على لاعب النرويج اندريريتشارد بنتيجة (12-4).
في المقابل، توّجت هداية ملاك بالميدالية البرونزية أيضًا حيث تغلبت على الأمريكية بايجي مكفيرسون بنتيجة (17-6).
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