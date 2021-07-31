تراند الفن: السعودية تعلن وقوفها إلى جانب تونس في مواجهة الأزمة الاقتصادية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 01:17 صباحاً - تونس – (د ب ا): أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن وقوف بلاده إلى جانب تونس ودعمها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. والتقى الوزير السعودي الرئيس قيس سعيد اليوم في زيارة نقل خلالها رسالة من الملك السعودي سلمان بن عبد الله. وقال الوزير في تصريح إعلامي في القصر الرئاسي إن المملكة السعودية “تحترم كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمرا سياديا”. وأضاف الوزير “أن المملكة تقف الى جانب تونس في تحدياتها الصحية والاقتصادية بما يساعد على تخفيف آثارها على المجتمع التونسي وتدعو المجتمع الدولي الى الوقوف الى جانب تونس في هذه الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة”. ويجري الرئيس التونسي قيس سعيد اتصالات مكثفة مع الدول العربية والصديقة وشركاء تونس الدوليين لبعث رسائل طمأنة، بشأن احترامه للدستور والحقوق والحريات غداة اعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد منذ الأحد الماضي وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.