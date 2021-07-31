نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الصفحة الرئيسية في هايبر بنده Hyper Panda ضمن عروض بنده الأسبوعية في مجله بنده Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد هايبر بنده ماركت من أفضل وأكبر المحال الموجودة في الدول العربية، والتي تقدم أقوى الخصومات والعروض المميزة على جميع السلع، والمنتجات ذات أعلى الماركات المحلية، والعالمية في جميع فروعه بمدن دول الوطن العربي، ومنها: مدن الكويت، ومدن المملكة العربية السعودية، كما تتواجد في الإمارات العربية المتحدة، وخارجها في البحرين، وقطر، وكذلك في مصر، وسوف نعرض لكم في الفقرات التالية آخر وأفضل عروض بنده الصفحة الرئيسية Hyper Panda في المملكة العربية السعودية.

عروض بنده الصفحة الرئيسية في السعودية

يتوفر في هذه الفقرة أقوى العروض على المنظفات بجميع أنواعها في فروع الماركت بالمملكة العربية السعودية، ومن بينها: خصومات مميزة على سعر البخاخ المنظف متعدد الإستعمالات من ديتول Dettol، كما يتوفر أيضاً لديهم خصم خاص على أسعار جميع أحجام المطهر قاتل الجراثيم الأشهر عالمياً في الدول العربية، وخارجها (ديتول) Dettol، ويتوفر أيضاً تخفيض قوي على سعر عبوات معقم الأسطح من ديتول Dettol.

عروض بنده الأسبوعية في المملكة العربية السعودية

يتوفر أيضاً بكل فروع بنده Panda ماركت بالمملكة خصومات على: منظف الأرضيات من جيف Jif، كما يوجد خصم آخر على مطهر داك Dac، وعلى عبوات المطهر والمنظف من سنوفا Sunova، كما يتوفر لديهم خصم على سعر المطهر والمنظف من جنتو Gento، وكذلك على منظف سوبر جل العملاق عبوة التوفير، وكذلك يتوفر خصم على سعر المنظف متعدد الأغراض من ماركة ديتول Dettol، وعلى سعر عبوات المطهر والمنظف متعدد الإستعمالات من داك Dac(3+1 L).

خصومات هايبر بنده اليوم Hyper Panda

يتوفر لدى هايبر بنده العديد من الخصومات الأخرى على: بخاخ المنظف للمطبخ وللحامامات من ماركة جف Jif، وكذلك يتوفر لدى هايبر بنده تخفيض مميز على سعر بيكربونات الصوديوم للثلاجات والفريزر من ماركة أرم أند هارم Arm & harm المميزة، وعرض على سعر عبوات فلاش Flash المطهرة، والمنظفة للمراحيض، وكذلك خصومات على أسعار البخاخ المنظف متعدد الإستعمالات من كلوريكس Clorox، وعلى مزيل الدهون والبقع من ماركة فلاش Flash القوية على الدهون، والأكثر مبيعاً أسبوعياً، وغيرها من الخصومات الموضحة في الصورة السابقة.