تراند الفن: «التحصين الكامل» شرط أساسي لعودة 4 فئات إلى مقار العمل

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 12:16 صباحاً - أكدت الضوابط الصحية الخاصة بتعليق الحضور لمقار العمل في القطاع العام والقطاع الخاص، أن هناك 4 حالات صحية يشترط حصولهم على جرعتي اللقاح «التحصين الكامل» قبل حضورهم للمقار.

وشملت هذه الحالات الطبية زراعة الأعضاء واستخدام عقارات علاج السرطان والسمنة المفرطة “مؤشر كتلة الجسم أكبر من 40” وأمراض الكلى المزمنة، وفقا لصحيفة «عكاظ».

وكانت الضوابط قررت السماح لبقية الحالات الصحية المستثناة من الحضور سابقا لمقار العمل مثل من تجاوزت أعمارهم 60 عاما وأصحاب أمراض الرئة المزمنة أو الربو الشديد.

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