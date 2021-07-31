تراند الفن: شوقي غريب حائر بين لاعبين ويتحدي ألفيش برمضان صبحي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 12:16 صباحاً - كتب – محرر مصراوي:

استقر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي على أغلب عناصر الفريق لمباراة البرازيل في ربع نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) والتي يأمل من خلالها الفريق التأهل لنصف النهائي بعد الغياب لسنوات طويلة عن هذه المرحلة المتقدمة من المنافسات.

لا ينوي غريب وجهازه الفني إجراء تعديلات كبيرة على العناصر المشاركة في تشكيل الفريق، وهناك توجه كبير نحو اللاعب بغالبية عناصر الفريق في مرحلة المجموعات مع عدم استقرار عن اللاعب الذي سيقوم بدور وسط الملعب الهجومي.

ولن يطرأ أي تعديل على مستوى حراسة المرمى بتواجد محمد الشناوي، وخط الدفاعي بواقع 3 لاعبين في قلب الدفاع هم، أحمد حجازي، محمود حمدي “الونش” وأسامة جلال، إضافة إلى الطرفين كريم العراقي وأحمد أبو الفتوح.

ويتواجد لاعب الوسط المدافع أكرم توفيق، فيما ستكون الحيرة بين مشاركة عماد حمدي في وسط الملعب الهجومي كأساسي، أو تواجد إمام عاشور في هذا الدور، حيث ظهر كل منهما في بعض الأوقات خلال التدريبات الخاصة بالمنتخب.

وسيتواجد في الخط الأمام طاهر محمد طاهر، بالإضافة إلى رمضان صبحي، وأحمد ياسر ريان.

وعمل شوقي غريب خلال المباراة على توجيه اللاعب جهة الجانب الأيمن للمنافس حيث سيكون رمضان صبحي في دور الجناح الأيسر من أجل الضغط على داني ألفيش لاستغلال تقدمه في العمر والقوة البدنية للجناح المصري.

ويأمل المنتخب المصري في تحقيق الفوز خلال مباراة منتخب البرازيل الذي سبق أن لعب أمام مصر في دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية (لندن 2012) وفاز بنتيجة 3-2.