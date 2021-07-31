تراند الفن: الصحة تكشف عن نسخة شهادة تطعيم لقاح كورونا المميكنة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 12:16 صباحاً - كتب – أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن نسخة الشهادة الإلكترونية، المقرر منحها للمواطنين المسافرين للخارج، التي تفيد تلقيهم لقاح فيروس كورونا، لتسهيل مهمة السفر للخارج للمواطنين.

وقال مصدر بوزارة الصحة، إنه يجري إنهاء الإجراءات والترتيبات اللازمة لتطعيم المواطنين الراغبين بالسفر خارج مصر، بلقاحات فيروس كورونا، واعتماد شهادات التطعيم لهم.

كانت وزيرة الصحة هالة زايد، كشفت أنه تم تجهيز 125 مكتبا موزعة على جميع محافظات الجمهورية بكافة التجهيزات اللازمة لتسجيل البيانات وطباعة الشهادات المميكنة بـQR code، لتقديم اللقاحات للمسافرين.

وذكرت أن الحجز يتم عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باللقاح، ويكون الموعد المحدد خلال 72 ساعة من التسجيل.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة أضافت مراكز تطعيمات المسافرين على الموقع المخصص للتسجيل للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وأشار، إلى أن ذلك يأتي كخطوة أولية نحو إنهاء أزمة تطعيم المسافرين بلقاح كورونا، فور إتاحته بمراكز التطعيمات.

وأوضح أن الراغب في السفر سيسجل أولًا عبر الموقع الإليكتروني لوزارة الصحة المخصص للحصول على لقاحات كورونا، على أن يختار “مركز تطعيم المسافرين” وفق المحافظة التي يسكن فيها.

ومن المقرر أن تتواصل وزارة الصحة لاحقًا مع المواطنين الراغبين في السفر لتحديد موعد تلقيهم اللقاح وتوزيعهم على المراكز التي خصصتها لهذا الأمر.

