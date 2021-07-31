تراند الفن: هكذا علّقت هنادي مهنا بعدما تصدرت “التريند” بسبب نحافتها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 12:16 صباحاً - كتب- عبد الفتاح العجمي
احتفلت الفنانة هنادي مهنا، بتصدرها محرك البحث جوجل، يوم الجمعة، بعدما كشفت عن نحافتها وخسارتها للوزن بشكل ملحوظ.
هنادي نشرت مقطعي فيديو لها عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وعلّقت: “الرائج رقم 2 على google اليوم، لا أعرف السبب ولكن هذا رائع على أي حال”.
ومن جانبها؛ علّقت الفنانة عبير صبري: “يا إخواتي على القمر يا ناس”.
وكانت هنادي مهنا أثارت حالة من الجدل عقب نشرها مجموعة صور كشفت عن نحافتها وخسارتها للوزن بشكل ملحوظ.
ونشرت هنادي، يوم الخميس، مجموعة الصور لها عبر “إنستجرام”، بعدسة زوجها الفنان أحمد خالد صالح.
وانهالت التعليقات من الجمهور الذي علّق على نحافتها وكتب: “مش لايق عليكِ كده ليه خسيتِ؟”، “أنتِ إزاي خسيتِ أوي كده؟”، “إنتِ خسيتِ كده بجد إزاي؟”، “ليه خسيتِ، برافو شكلك أحلى” وغيرها.
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