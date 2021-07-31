تراند الفن: أمريكا تستورد من روسيا 17ر26 مليون برميل من النفط ومنتجات التكرير في مايو

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 12:16 صباحاً - أدمن 27 دقيقة مضت عرب وعالم 7 زيارة
واشنطن – (د ب أ):
ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الشهري عن المعروض الشهري من البترول اليوم الجمعة إن المشترين الأمريكيين استوردوا 17ر26 مليون برميل من خام النفط ومنتجات تكرير من روسيا في مايو الماضي، في أعلى رقم في بيانات يعود تاريخها إلى عام 1995.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن الإدارة أن شحنات المنتجات وصلت أيضا إلى مستوى قياسي عند 573ر17 مليون برميل.
وبلغت شحنات خام النفط الروسي 6ر8 مليون برميل في ذلك الشهر، وهي أعلى كمية منذ عام 2011.
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