تراند الفن: رجائي عطية في رسالة غاضبة: ابتلاني ربي أن أكون نقيبًا للمحامين

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 12:16 صباحاً - كتب- مينا غالي:
وجّه رجائي عطية نقيب المحامين، رسالة غاضبة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يستنكر فيها ما يحدث معه ومع النقابة من قِبل بعض المحامين.
وقال عطية في منشور له اليوم الجمعة: “نعم ابتلاني ربي أن أكون نقيبًا للمحامين.. سأصبر حتى يأذن لي سبحانه وتعالى بالانصراف”.
وأصدر عطية أمس الأول، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة محب المكاوي، وكيل النقابة العامة للمحامين، تكون مهمتها حصر ما ينشر على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو في أي مطبوعات ورقية أو صوتية من بذاءات وشتائم وسباب وقذف في حق أحد أو آخر من المحامين والمحاميات أو آحاد الناس، على أن تتيح اللجنة – لإدارة التأديب – صورة مطبوعة من على مواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك من المطبوعات الورقية أو السمعية أو المرئية.
وأوضح أن اللجنة سيتمثل دورها في حصر ما ينشر على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو في أي مطبوعات ورقية أو صوتية من بذاءات وشتائم وسباب وقذف في حق أحد او آخر من المحامين والمحاميات أو آحاد الناس ، على أن تتيح اللجنة – لإدارة التأديب – صورة مطبوعة من على مواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك من المطبوعات الورقية أو السمعية أو المرئية.
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