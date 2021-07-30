تراند الفن: هل هناك خطر.. ماذا تعني أوضاع الجنين المختلفة في بطن أمه؟

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 11:15 مساءً - كتبت نور جمال

عندما ينمو الطفل أثناء الحمل، يمكن أن يتحرك كثيرًا ويضع نفسه في أوضاع مختلفة، وتكون مراقبة وضعية الطفل أمرًا لا يقل أهمية عن التحقق المنتظم من نموه ونبض قلبه، لأنه يؤثر بشكل كبير على صحة الطفل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالوضع الذي يكون فيه قبل المخاض (وهو البدء في الولادة ونزول المياة).

ونحن نريد أن تكون الأمور سهلة لجميع الآباء الجدد، لذلك نشرح أوضاع الأطفال المختلفة وفهم ما تعنيه وما يمكنك فعله لضمان أن طفلك في وضع آمن وصحي وذلك وفقا لما ذكر موقع “brightside”.

1- أمامي:

هذا هو الوضع الذي يحصل عليه معظم الأطفال قبل بدء المخاض ويعتبر أفضل وضع لهم ليكونوا فيه.

وأثناء وجودهم في هذا الوضع، يكون رأس الطفل في أسفل حوض الأم، ويواجه ظهره بطن أمه، ما يسمح لها بالضغط على عنق الرحم وفتحه أثناء المخاض، إذا كان الطفل مستلقيًا قليلاً إلى اليسار أو اليمين، فيمكن تسمية الوضع بالقذالي الأيسر الأمامي (LOA) أو القذالي الأيمن الأمامي (ROA)، على التوالي.

2- خلفي:

ويكون فيه رأس الطفل متجه لأسفل وظهره مستريح على ظهر أمه، على عكس الوضع الأمامي، يصعب على الأطفال في هذه الوضعية ثني رأسهم بالداخل والمرور عبر أصغر جزء من الحوض.

ويمكن أن يتسبب هذا في أن يصبح المخاض أطول وأبطأ مما لو كان الطفل في الوضع الأمامي، حتى أنه يتسبب في إصابة ظهر الأم.

ويمكن أن يكون سبب هذا الوضع هو قضاء الأم وقتًا طويلاً في الجلوس أو الاستلقاء، وبالمثل، يمكن للأم أن تشجع طفلها على التدحرج إلى الوضع المطلوب من خلال الانحناء في الاتجاه الذي يريده أن يتحرك فيه.

3- مستعرض

يحدث هذا الوضع عندما يرقد الأطفال بشكل أفقي في الرحم، يبدو أنهم ينامون على ظهورهم تقريبًا، عادة ما يستدير كثير من الأطفال في هذا الوضع قبل أن تدخل أمهاتهم في المخاض، لكن البعض الآخر لا يفعل ذلك، عندما يظل الأطفال في هذا الوضع مع اقتراب موعد ولادتهم، قد يضطر الطبيب إلى إجراء ولادة قيصرية، وإلا فقد يكون هناك خطر حدوث تدلي الحبل السري، حيث يتم تسليم الحبل السري قبل الطفل.

4- الجلوس:

في هذا الوضع، يكون رأس الطفل متجهًا لأعلى، وليس لأسفل، داخل حوض أمه، إنها آمنة من الناحية الفنية للطفل أثناء وجوده في الرحم، ولكن هذا الوضع يمكن أن يكون خطيرًا أثناء المخاض، يمكن أن يكون سببه عدد من العوامل المختلفة، مثل كمية السائل الأمنيوسي داخل الرحم أو شكل الرحم.

قد يكون لدى النساء اللواتي يحملن أكثر من طفل واحد في وضعية الجلوس، مع وضع التوأم في وضعية أخرى، هناك أشكال مختلفة من وضع المقعد الخلفي، بما في ذلك وضع المقعد الكامل، حيث تكون قدم الطفل بالقرب من الأرداف، ومؤخرة القدم، والتي تجعل الطفل يولد قدمًا أولاً.

ماذا تعني أوضاع الطفل المختلفة أثناء الحمل؟

من الممكن أن يتغير وضع الطفل أثناء وجوده داخل أمه، ويتحول معظم الأطفال بشكل طبيعي إلى وضعية الرأس لأسفل بعد 36 أسبوعًا، حتى أنه من المعروف أن بعض الأطفال يغيرون وضعهم قبل المخاض، لتغيير الطفل الذي يكون في وضعية المقعد الخلفي، قد يقوم الطبيب أو أخصائي تقويم العظام أو القابلة بإجراء عملية رأسية خارجية، والتي تقلب الطفل يدويًا.

وأكدت دراسة عام 2005 أن هناك القليل من الأدلة على أن النساء غيرن وضع أطفالهن من خلال ممارسة الرياضة على اليدين والركبتين، ومع ذلك، فإن التمرين خفف أيضاً آلام ظهر الأم، حتى الأشياء البسيطة مثل المشي لمدة نصف ساعة أو السباحة بانتظام أو الجلوس على كرة طبية بدلاً من الكرسي يمكن أن تساعد النساء على تحمل الوزن الزائد والحفاظ على صحتهن.