تراند الفن: “حتة من قلبي”.. رنا رئيس تنشر هذا الفيديو من حفل زفاف شقيقتها

كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة الشابة رنا رئيس، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو من حفل زفاف شقيقتها والذي أقيم مساء أمس الخميس في أحد فنادق القاهرة.

وظهرت رنا وهي تستعرض إطلالتها في حفل الزفاف عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، على أنغام “حتة من قلبي” للنجم الإماراتي حسين الجسمي.

يُذكر أن رنا رئيس شاركت في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل “ضل راجل” أمام الفنان ياسر جلال ونور اللبنانية ونرمين الفقي وغيرهم.

كما شاركت في مسلسل “نجيب زاهي زركش” بطولة الفنان يحيى الفخراني وأنوشكا وإسلام إبراهيم وكريم عفيفي وغيرهم.