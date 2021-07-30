تراند الفن: بلومبرج: إعطاء أكثر من 06ر4 مليار جرعة لقاح ضد كورونا حول العالم

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 11:15 مساءً - أدمن 11 دقيقة مضت عرب وعالم 5 زيارة
واشنطن – (د ب أ):
أفادت بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه أكبر حملة للتطعيم في التاريخ مستمرة حاليا ، حيث تم إعطاء أكثر من 06ر4 مليار جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في 180 دولة.
وبلغ أحدث معدل للتطعيم حوالي 7ر39 مليون جرعة في اليوم.
وفي الولايات المتحدة، تم إعطاء 345 مليون جرعة حتى الآن. وبلغ متوسط إعطاء اللقاحات في الأسبوع الماضي 652 ألفا و85 جرعة في اليوم.
ووفقا لبلومبرج، تم إعطاء أكثر من 06ر4 مليار جرعة، بما يكفي لتطعيم 5ر26% من سكان العالم بشكل كامل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.