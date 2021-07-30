تراند الفن: وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 11:15 مساءً - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة لحملة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للزكاة والدخل في مدينة الرياض، على المسميات التالية :

– مسؤول البلاغات ودعم القرار: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو نظم المعلومات، أو المالية).

– مسؤول الموازنة العامة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:هنا.

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