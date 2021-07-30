تراند الفن: بالمواعيد.. جدول منافسات مصر يوم السبت في أولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 11:15 مساءً - كتب- محرر مصراوي: يشهد فجر السبت عدد من المنافسات لمصر في أولمبياد طوكيو 2020 في رياضات مختلفة في منافسات الأولمبياد. ويأتي جدول منافسات مصر في الأولمبياد يوم الخميس كالتالي: 2 صباحًا .. الرماية (حفرة رجال).. زوجي مختلط. 5 فجرا.. الرماية ( بندقية).. الزهراء شعبان. 6 صباحًا .. جمباز (ترامبولين رجال).. سيف شريف. 12 ظهرًا.. كرة قدم ( رجال) منتخب مصر ضد البرازيل.

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