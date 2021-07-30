نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم السبت الموافق 21 ذو الحجة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض بنده اليوم والتي ينتظرها جميع الأشخاص في جميع مدن المملكة العربية السعودية حيث تعد من افضل العروض التي تقدم جميع ما يحتاجه المواطنين من أدوات منزليه و مستلزمات غذائية حيث تقدم جميع أنواع الفواكه و الخضرات و المعلبات والملابس الخاصة بالرجال و النساء و الأطفال كما تضم أيضا عروض بنده جميع الأدوات الكهربائية بخصومات كبيره للغايه حيث تصل الي 50% و جميع أنواع الجوالات بمختلف أنواعها حيث يستمر هذا العرض حتي يوم الثلاثاء فقط.

عروض بنده اليوم

تحتوي عروض بنده علي جميع الأدوات المنزلية التي يحتاج اليها كل بيت حيث تقدم جميع الشاشات التليفزيونية بمختلف أحجامها و انواعها و الجوالات مثل ايفون ريلمي وشاومي و سامسونج بخصومات كبيره جدا كي يستفيد الجميع من هذا العرض الذي يقدم في كل اسبوع في جميع متاجر و أسواق بنده وهايبر بنده في المملكة العربية السعودية كما تضم أيضا جميع مستحضرات التجميل و أدوات التنظيف وجميع انواع المساحيق وسوف نقدم لكم جميع المنتجات من خلل مجله العروض كي تسفيدوا من تلك التخفيضات.

مجله عروض بنده

تحتوي عروض بنده علي جميع المنتجات الغذائيه حيث تقدم جميع انواع الجبن و القشطه الطازجه بسعر 24.95 ريال سعودي و جبن ابيض دوبل كريم و بريزيدون بسعر 37.95 ريال سعودي و خليط الزبده الغير مملحه بسعر 8.95 ريال سعودي و الحلاوه الطحينيه و والجبن البيضاء بسعر 9.95 ريال سعودي كما تضم ايضا جميع انواع الحلويات الشرقيه و المكسرات وجميع انواع البقوليات بخصومات كبيره للغايه فسارعوا قبل انتهاء هذا العرض في جميع المتاجر و السواق

تشمل عروض بنده جميع انواع الملابس الخاصة بالأطفال و النساء و الرجال حيث تقدم تي شيرت رجالي بسعر 14.95 ريال سعودي و شبشب نسائي بسعر 10.95 ريال سعودي و بنطلون بيجاما نسائي بسعر 14.95 ريال سعودي و حذاء رياضي رجالي بسعر 34.95 ريال سعودي فقط كما تحتوي ايضا علي منشفه للحمام بسعر 29.95 ريال سعودي و ووساده ناعمه و غطاء للوساده و ستاره بسعر 29.95 ريال سعودي فقط.

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