شوف عروض بنده اليوم خصومات كبيرة تصل إلى 70% لفترة محدودة

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم المميزة التي يقدمها لكم هايبر بنده بتخفيضات هائلة تصل إلى 70% على العديد من المنتجات المميزة التي يحتاجها العديد من المواطنين السعوديين، وتلك العروض هي أقوى العروض المقدمة في المملكة العربية السعودية، وسنذكر في هذا المقال على عروض بنده اليوم في السطور التالية.

عروض بنده

تحتوي عروض بنده اليوم على خضار داري وزن 400 جرام بسعر 10.95 ريال بدلا من 19.50 ريال عدد 43 قطع، ويوجد حضار داري وزن 400 جرام بسعر 4.95 ريال عدد 2 قطع، ويوجد ويوجد فراولة موناتا أو داري وزن 1 كيلو بسعر 14.95 ريال عدد 2 قطع، ويوجد بطاطس للقلي لامب وستون وزن 2.5 كيلو بسعر 9.95 ريال عدد 1 قطعة، ويوجد توت أزرق داري وزن 350 جرام بسعر بسعر 19.95 ريال بدلا من 33.90 ريال عدد 2 قطعة، ويوجد روبيان للطبخ أسماك وزن 1 كيلو بسعر 29.95 ريال بدلا من 47.50 ريال، ويوجد لحم غنمك أو دجاج مفروم داري وزن 400 جرام بسعر 9.50 ريال، ويوجد رمان حب داري وزن 1 كيلو بسعر10.95 ريال بدلا من 14.95 ريال، ويوجد ناجتس دجاج دو وزن 500/600 جرام بسعر 11.95 ريال، ويوجد دجاج تيكا ماسالا زن بسعر 16.95 ريال.

عروض بنده اليوم

تحتوي عروض بنده اليوم على فيليه الدجاج مغلف بالخبز الكبير وزن 1 كيلو بسعر 29.95 ريال بدلا من 38.95 ريال، ويوجد فراولة الكبير وزن 900 جرام بسعر 18.95 ريال بدلا من 22.95 ريال، ويوجد توت مشكل الكبير وزن 400 جرام بسعر 27.95 ريال بدلا من 37.90 ريال عدد 2 قطعة، ويوجد قطع الدجاج الشهي الكبير وزن 270 جرام بسعر 24.95 ريال بدلا من 33.90 ريال عدد 2 قطعة ويوجد بوب كورن الدجاج الكبير وزن 1 كيلو بسعر 46.95 ريال بدلا من 61.95 ريال، ويوجد كبة دجاج الكبير وزن 400 جرام بسعر 24.95 ريال بدلا من 33.90 ريال بدلا من عدد 2 قطع، ويوجد بطاطس مهروسة مقلية الكبير وزن 2500 جرام بسعر 29.95 ريال بدلا من 39.95 ريال، ويوجد بطاطس مقلية الكبير وزن 2.5 كيلو بسعر 18.95 ريال بدلا من 24.95 ريال.

عروض هايبر بنده

ويقدم لكم هايبر بنده عروض بنده اليوم التي تتضمن دجاج مجمد وزن 1100 جرام بسعر 127.95 ريال بدلا من 159.95 ريال، ويوجد دجاج مجمد وزن 900 جرام بسعر 124.95 ريال بدلا من 147.95 ريال، ويوجد دجاج مجمد 1300جرام بسعر 129.95 ريال بدلا من 169.95 ريال، ويوجد بطاطس مقلية 2.5 كيلو بسعر 11.95 ريال بدلا من 29.95 ريال.

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة عروض بنده اليوم المميزة.