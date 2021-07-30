تراند الفن: الدحيل يُهزم بهدف وديًا في ظهور أول لفرجاني ساسي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 10:13 مساءً - شارك الوافد التونسي الجديد على نادي الدحيل القطري، خلال مباراة فريقه الودية مساء اليوم الجمعة، أمام نظيره الشمال.

وهُزم الدحيل، خلال المباراة التي أُقيمت على الملعب الفرعي لناديه، بهدف دون رد في مباراة لُعبت على ثلاثة أشواط مدة كل شوط ٢٠ دقيقة.

وكانت إدارة نادي الدحيل، قد أعلنت يومس أمس الخميس، إتمام إجراءات تعاقدها مع المحترف التونسي السابق في صفوف الزمالك فرجاني ساسي لتدعيم صفوفها.

وأشار النادي القطري، عبر البيان الرسمي الصادر، أمس، إلى أن التوقيع مع فرجاني ساسي جاء بعقد احتراف لثلاثة لمواسم قادمة في صفقة انتقال حر.

وكان فرجاني ساسي، قد قدّم الشكر لجماهير الزمالك على الفترة التي قضاها بين جدران القلعة البيضاء ووصفها بأنها الأفضل في حياته الكروية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا.

وأعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، إنها رفعت ملف اللاعب التونسي فرجاني ساسي بالكامل للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”؛ للفصل في موقف اللاعب الذي لم يستكمل عقده مع النادي حتى انتهاءه بنهاية الموسم الحالي في مصر وفقًا لبنود تعاقده، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا.