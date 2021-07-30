تراند الفن: مران الزمالك.. حازم يواصل التأهيل.. وكارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 10:13 مساءً - كتب- محرر مصراوي:

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسةً مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب مساء اليوم الجمعة بملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب.

وشرح كارتيرون للاعبي الفريق، الأخطاء التي وقعوا فيها في ودية أبها السعودي التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، كما قام المدير الفني للزمالك بمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية والخططية لتطبيقها في التدريب.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات استشفائية وفقرة تأهيلية خلال التدريب مساء اليوم الجمعة على ملعب فندق إقامة الفريق خلال معسكر برج العرب.

أدى لاعبو الزمالك تدريبات فنية بالكرة خلال المران، كما رفض كارتيرون إجراء تقسيمة بين اللاعبين خوفا من تعرضهم للإجهاد والإصابات بعد خوض ودية أبها السعودي أمس والتي فاز فيها الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وواصل حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك برنامجه التأهيلي خلال التدريب الجماعي للفريق مساء اليوم الجمعة خلال معسكره ببرج العرب.

ويخضع حازم إمام لبرنامج تأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، في ظل معاناته من إجهاد عضلي.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية غدا السبت أمام فريق المجد السكندري في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.