تراند الفن: حسين فهمي يُقبّل باميلا الكيك (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 10:13 مساءً - أدمن ‏ساعة واحدة مضت أخبار الفن والفنانين 12 زيارة

كتب- عبد الفتاح العجمي شاركت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، جمهورها ومتابعيها، صورا مع النجم حسين فهمي. وظهر “فهمي” وهو يُقبل “باميلا” في الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع “إنستجرام”. ويتعاون الثنائي في فيلم “فارس” الذي يتم تصويره حاليا، ويقدّما شخصيتي “رشيد وملك”. الفيلم بطولة النجوم: أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، ملك أحمد زاهر، صلاح عبدالله، أحمد صفوت، باميلا الكيك، دارين حداد، عابد عناني، ومحمد أبو النجا وغيرهم، من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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