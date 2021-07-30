تراند الفن: شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه لها هذه الرسالة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 10:13 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجه الفنان وائل عبد العزيز، رسالة لشقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، والتي تعاني صحيا منذ فترة.

ونشر وائل، عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، صورة قديمة تجمعه بشقيقته، وعلّق: “هانت يا روحي”.

وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب الجمهور يوم 17 يوليو الجاري، بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية، وكتب عبر موقع “فيسبوك”: “الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها”.

وأعلن شقيقها وائل عبد العزيز، يوم الأربعاء 21 يوليو، خروج ياسمين عبد العزيز من غرفة العناية المركزة، ونقلها لغرفة عادية تحت الملاحظة.

وفي 23 يوليو، وجه شقيقها الشكر لجمهور ياسمين عبد العزيز، وكتب عبر “فيسبوك”: “أنا عايز أشكر كل الجمهور الكبير ده من مصر والوطن العربي على اهتمامهم وحبهم لياسمين ودعاهم في أيام مفترجة، وعايز أشكر كل نجوم وكبار رجال الدولة في مصر والوطن العربي اللي اتصلت أو جت، حقيقي حب كبير لبنتي وأختي.. ياسمين الحمد لله حالتها مستقرة، وإن شاء الله خروجها عن قريب”.