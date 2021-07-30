تراند الفن: 6 آلاف جنيه قد تقود الجاني إلى “عشماوي”.. كواليس توصيلة الموت وطلقة الغدر في جريمة البدرشين

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 10:13 مساءً - كتب – محمد شعبان:

34 ألف جنيه كانت حصيلة جريمة قتل بطلها الأساسي صديق خائن غدر بصديقه بطلقة في الرقبة؛ بحثا عن أموال تنشتله من ضائقة مالية ألمت به مؤخرا.

ظن تاجر دواجن أنه نفذ جريمة كاملة سيصعب فك طلاسمها لاسيما تخلصه من سلاح الجريمة والسيارة التي شهدت الفصل الأخير من الواقعة وأخيرا هروبه إلى مسقط رأسه في صعيد مصر لكن عقيدة رجال الشرطة جددت التأكيد على أنه لا توجد جريمة كاملة.

تلقى العميد حسام لافي مأمور مركز شرطة البدرشين بلاغا بالعثور على جثة سائق يبلغ من العمر 31 سنة، أصل إقامته محافظة أسيوط وله محل إقامة آخر بمركز الوراق شمال محافظة الجيزة بدائرة القسم.

عقب ذلك حضر (تاجر دواجن وشقيقه يقيمان بدائرة قسم شرطة الوارق، وأقرا بأن المجنى عليه يعمل سائق طرفهما بسيارة ربع نقل ملك أحدهما، وأن المجنى عليه خرج بالسيارة لإحضار حمولة دواجن وبحوزته مبلغ مالى 34 ألف جنيه، فوجئا بغلق هاتفه وانقطاع الاتصال به فقاما للبحث عنه والعثور على السيارة المشار إليها أعلى الطريق الدائري “دائري المنيب” بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبتفتيشها عثر أسفل مقعد قائدها على فرد خرطوش محلى الصنع.

وعكف رجال المباحث بقيادة العقيد محمد عبد الشكور مفتش فرقة العياط والبدرشين، على فحص علاقات المجني عليه التجارية ومراجعة سجل مكالماته مع فحص خطوط السير المحتملة للجاني.

أسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة (تاجر دواجن – مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة وأصل إقامته بمحافظة سوهاج).

جهود البحث والتحري التي قادها الرائد أحمد عكاشة ومعاونه النقيب أحمد فايز توصلت إلى أن المجني عليه استقل سيارة ربع نقل قيادة صديقه “41 سنة” من الوراق في طريقهما لشراء دواجن من العياط.

لدى وصول السيارة نزلة أبو رجوان، أخرج الصديق الخائن فردا روسيا وأطلق عيارا صوب التاجر الثلاثيني محدثا إصابته التي أودت بحياته “طلقة في الرقبة أحدثت فتحة خروج من الأذن” واستولى المتهم على مبلغ مالي وتخلص من الجثة بمكان العثور عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج تمكنت مأمورية من استهدافه وأمكن ضبطه بمركز طهطا، وبحوزته 28 ألف جنيه من باقي المبلغ المستولى عليه.

أمام اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير المباحث بالجيزة، أقر المتهم بجريمته لمروره بضائقة مالية، فعقد العزم على قتل المجنى عليه وسرقته لعلمه بأنه يحوز مبالغ مالية نظراً لطبيعة عملهما بذات النشاط التجارى، وأنه دائم التحرك بالسيارة بمفرده.

انتظر المتهم الضحية واستقل السيارة رفقته لذات الوجهة وأثناء سيرهما غافله وأطلق عيار نارى من السلاح المعثور عليه بالسيارة فأحدث إصابته التى أودت بحياته، واستولى على المبلغ المالى الذى كان بحوزته وتخلى عنه بمكان العثور، وهرب بالسيارة وتركها بمكان العثور.

كما أقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات جريمته، وإنفاقه باقى المبلغ فـى سداد ديونه ومتطلباته الشخصية.