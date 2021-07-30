تراند الفن: بالفيديو| أيمن صابر يطرح “بحبك من البداية” عبر “يوتيوب”

كتبت- منى الموجي:

طرح المغني الشاب أيمن صابر، فيديو كليب أغنيته الجديدة “بحبك من البداية”، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات عبدالرحمن عثمان، ألحان طاطا، توزيع موسيقي يحيى يوسف، وشارك صابر في تصويرها مع المخرج EK.

وتقول كلمات الأغنية “بحبك من البداية وقلبي مش معايا ومعاكي أكيد، قابلتك شدتيني وفعلا صدقيني ده احساس جديد، بحبك وحبك في قلبي ملهوش بديل. لا قادر اخبي ولا برضه ذنبي ان عمري في حياتي ما شفت في جمالك مثيل”.

يذكر أن آخر أغاني أيمن صابر كانت أغنية “محلمتش بيك” التي طرحت العام الماضي.

