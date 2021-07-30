نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم السبت الموافق 21 ذو الحجة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال موقع ثقفني عروض العثيم اليوم حيث تعد من العروض المميزة والتي ينتظرها جميع المواطنين في مختلف مدن المملكة العربية السعودية في مكه وجده و الرياض كي يستفيدوا من المنتجات الغذائية التي تقدمها و الأدوات المنزلية وجميع مستحضرات التجميل و المنظفات بتخفيضات تصل الي نصف الثمن حيث يستمر هذا العرض حتي يوم الثلاثاء فقط فسارعوا في الحصول علي تلك المنتجات قبل نفاذها في جميع متاجر وأسواق عبدلله العثيم.

عروض العثيم اليوم

تضم عروض العثيم جميع المواد و السلع الغذائية الهامة التي يحتاج إليها كل بيت من فواكه و خضروات طازجه حيث تحتوي علي البرتقال و الموز و الكمثري و البطيخ و العنب وجميع أنواع الخضروات كالخيار و الباذنجان و الفلفل الرومي و المعلبات الغذائية بجميع أنواعها و جميع أنواع اللحوم و الأسماك بخصومات تصل الي 50% لجميع الأشخاص في جميع الاسواق كما تقدم أيضا العديد من المنتجات و التي سوف نذكرها لكم من خلال هذا المقال و الذي يحتوي علي مجله العروض.

مجله عروض العثيم

تشمل عروض العثيم جميع المنتجات الغذائيه حيث تقدم لعملائها جميع الفواكه كالعنب بسعر 7ز95 ريال سعودي و البرتقال بسعر 2.95 ريال سعودي و البطيخ بسعر 1.45 ريال سعودي و اليمون بسعر 5.95 ريال سعودي كما تضم ايضا الخضروات الطازجه كالطماطم بسعر 4.95 ريال سعودي و الثوم و البانجان بسعر 4.75 ريال سعودي فقط و جميع انواع التمر الذي يعد من العناصر الغذائيه الهامه للصغار و الكبار.

تشمل عروض العثيم جميع انواع اللحوم حيث تقدم لحم حاشي بدون عظم بسعر 35.95 ريال سعودي و لحم العجل البلدي بسعر 43.95 ريال سعودي و لحم العجل البلدي بالعظم وجميع انواع الجبن حيث تحتوي علي الجبن الرومي بسعر 27.95 ريال سعودي و جبن فيتا بسعر 12.95 ريال سعودي و الزيتون بسعر 10.95 ريال سعودي

كانت هذه عروض العثيم و التي قدمناها لكم من خلال هذا المقال و الذي يحتوي علي مجله العروض كي تسفيدوا من تلك المنتجات المقدمة في متاجر و أسواق عبدلله العثيم حيث يستمر هذا العرض ليوم الثلاثاء فقط في جميع المدن.

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