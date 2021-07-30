نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات بنده panda الأسبوعية في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات بنده panda الأسبوعية ، يقدم هايبر بنده السعودية أحد أعرق المتاجر والأسواق داخل المملكة العربية السعودية أقوى التخفيضات والخصومات الحصرية التي تصل إلى نصف الثمن على جميع المنتجات الغذائية المنزلية الطازجة منها والمعلبة، كما تتضمن العروض المقدمة من ماركت بنده مختلف أنواع المنظفات المنزلية والعطور الشخصية، كما يوجد خصومات خاصة جدًا على الجولات والاكسسوارات تصل إلى 70% من السعر الحقيقي متوفرة في متاجر بنده الموجودة في جميع أرجاء المملكة السعودية، للاستمتاع بالعروض المقدمة من بندة عليكم زيارة متاجر بنده في الفترة الممتدة ما بين الأربعاء 18 ذو الحجة حتى الثلاثاء 24 ذو الحجة 1442 هجريًا.

تخفيضات بنده panda الأسبوعية في المملكة العربية السعودية

تخفيضات ماركت بنده على اللحوم والدواجن، لا شك في أن اللحوم والدواجن من أهم الأغدية التي تدخل جسم الأنسان نظرًا للكم الهائل من البروتينات التي تحتوي عليها اللحوم والدواجن كما أن اللحوم تعتبر المصدر الأساسي والرئيسي لتكون أنسجة وخلايا الجسم المختلفة وتقوية العظام ومعالجة الأجزاء التالفة في الجسم ومساعدة الجهاز الهضمي على القيام بوظائفه بطريقة سليمة، وفر ماركت بنده اللحوم والدواجن بجودة عالية وبأسعار مناسبة كما أتاحه أيضًا إمكانية البيع بالتجزئة.

مكعبات لحم بقري برازيلي قليل الشحم متوفر بسعر 25.95 ريال للكيلو الواحد فقط بدلًا من 39.95 ريال.

قطع دجاج متنوعة اليوم بوزن (910 جرام) فقط بسعر 10.25 ريال للحبة بدلًا من 14.50 ريال.

فيلية صدور الدجاج فقيه وزن (500 جرام) فقط بسعر 16.95 ريال للحبة بدلًا من 20.75 ريال.

عروض بنده على منتجات المنظفات

خصومات هايبر بنده على منتجات المنظفات، توفر متاجر بنده مختلف أنواع المنظفات المنزلية وجميع مستلزمات النظافة الشخصية من شامبو ومزيل للعرق وغسول للفم وبدرجة عالية من الجودة والأمان على جميع أفراد الأسرة.

منظف الأرضيات ديتول (3 لتر) + بخاخ منظف متعدد الاستعمالات (500 مل) فقط بسعر 39.95ريال للعبوة بدلًا من 61.25 ريال.

غسول للفم ليسترن (500 مل) متوفر بسعر 19.50 ريال للحبة بدلًا من 33.50 ريال.

شامبو للأطفال جونسونز (750 مل) متوفر بسعر 23.95 ريال للعبوة عوضًا عن 42.95 ريال.

توفر شركة بنده متاجر خاصة للإلكترونيات ويتوفر أيضًا خدمة التسوق أون لاين لتوفير وقت وجهد السادة المستهلكين عملاء بنده، تابعونا في المقالات القادمة للمزيد من العروض الحصرية والخاصة داخل المملكة العربية السعودية.