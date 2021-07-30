شوف عروض هايبر بنده على البقالة والسلع التموينية ضمان أقل سعر وفر مع panda

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عمر شويل - جدة أقوى عروض هايبر بنده المميزة عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك. ومع انتهاء الإجازات تبدأ ربات البيوت في توفير المقاضي الشهرية لأسرهن. وحفاظاً على ما تقدمه المجموعة من خدمات وسلع متنوعة لعملائها تستمر بنده في توفير العديد من العروض الجديدة. تتنوع السلع المقدمة ما بين لحوم وأسماك وزيوت وأرز من مصانع مختلفة ومتنوعة. هذا بالإضافة إلى آلاف السلع الأخرى من المخبوزات ومنتجات العناية بالكبار والصغار والمنظفات. عروض هايبر بنده الأسبوعية الجديدة استمتع بالطعم المميز للزبدة الطبيعية غير المملحة من إنتاج شركة المراعي. عرض خاص ثلاث قطع وزن الواحدة 100 جرام بسعر 8.95 ريال بدلاً من 13.95 ريال.

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احصل على 2 كيلو من صدور دجاج داري الطرية مقابل 34.95 ريال بدلاً من 55.5 ريال.

حليب المراعي المركز وزن الحبة 170 جرام عرض 5 + 1 بسعر 18.95 ريال للعلبتين بسعر 29.5 ريال.



احصلي على معجون طماطم رنا (8 × 135 جرام) عبوة + عبوة هدية بسعر 9.95 ريال بدلاً من 19.90 ريال.

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فول مقشور حدائق كاليفورنيا بالخلطة السرية وزن الحبة 450 جرام 3 +1 بسعر 9.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال.



عسل الغابة السوداء لنجنيز وزن العبوة كيلو جرام بسعر 134.95 ريال بدلاً من 190.5 ريال ليكون حجم التوفير 55 ريال سعودي، وقد سبق أن تحدثنا عن فوائد عسل النحل في مقال سابق.

مايونيز هاينز الشهير قدميه إلى جانب وجبات الكريب والبيتزا وغيرها للاستمتاع بطعمه الرائع. سعر العبوة وزن 940 جرام فقط 7.50 ريال بدلاً من 15.5 ريال.

بيتزا السنبلة وزن 420 جرام بسعر 9.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال.



عرض ممتاز على الجمبري البحري انتاج شركة المزرعة 80/ 100 سعر الكيلو 19.95 ريال بدلاً من 31.95 ريال.

كيلو قطع قاروص نقوا 200/ 300 جرام بسعر 23.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال سعودي.

اصنعي اشهى الوصفات من فيليه صدور دجاج الفقيه وزن الطبق 500 جرام بسعر 16.95 ريال بدلاً من 20.75 ريال.

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