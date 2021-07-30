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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية بأقوي الخصومات حتي 3 أغسطس 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية ، تتميز متاجر العثيم بكونها من أفضل المتاجر في جميع أنحاء المملكة و يفضلها الشعب السعودي، ينتظر جميع الشعب السعودي العروض التي يتم عرضها في المملكة العربية السعودية من قبل أسواق عبد الله العثيم، حيث تقدم للشعب السعودي أقوى الخصومات والعروض على الإطلاق، كما أنها تتميز بعرض الخدمات المميزة للشعب السعودي، حيث توفر لهم جميع الخطوات التي تساعدهم وتسهل عليهم الحصول على المنتجات، كما أنها توفر لهم عشرات الأقسام التي تحتوي على كافة المنتجات التي يحتاج إليها أي شخص، وتتميز بتوفيرها لأفضل المنتجات بأقل الأسعار.
عروض العثيم الأسبوعية حتي 3 أغسطس 2021
في المملكة العربية السعودية توفر هذه الأسواق التجارية أقسام متعددة منها قسم الأجهزة الكهربائية والالكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة المطبخ وأجهزة المنزل، ومن المميز في هذا القسم لديها أنها تعرضه على الموقع الإلكتروني الخاص بها وتوفره بكافة أنواع الأجهزة التي يحتاج إليها العملاء، تعرض أيضاً جميع المنتجات والأدوات الذكية التي تتعلق بهذه الأجهزة.
وتتضمن عروض العثيم السعودية في المملكة العربية السعودية علي خصومات تصل الي 65% علي المنتجات الاتية:
- مرقة دجاج هالي عبوة 24 حبة 20 جم 7 ريال سعودي.
- لقمة القاضي الرياض عبوة 500 جم 3 عبوات 11 ريال سعودي.
- قشطة مانا عبوة 155 جم 4 عبوات 10 ريال سعودي.
- أرز زاد الوطن مزة هندي بسمتي عبوة 5 كجم 19 ريال سعودي.
- أرز سيلا هالي بسمتي عبوة 5 كجم 24 ريال سعودي.
خصومات العثيم اليوم بالسعودية
تبدأ النشرة التسويقية الإلكترونية والخاصة بخصومات العثيم من يوم الأربعاء من كل أسبوع. وتتضمن أجدد عروض العثيم الأسبوعية علي المنتجات المعروضة وحتي نفاذ الكمية أو أنتهاء العرض في 3 أغسطس 2021 كالاتي:
- دجاج لي بون مجمد 10حبات 1100 جم 122 ريال سعودي.
- كريم كاراميل رياض فود ربطة 12 حبة 70 جم 20 ريال سعودي.
- زيت زيتون الشعال بكر عبوة 500 جم 11 ريال سعودي.
- تونة جنتل ابيض فاخر عبوة 185 جم 3 عبوات 15 ريال سعودي.
- زيت هالي ذرة عبوة 9 لتر 91 ريال سعودي.
- زيت زيتون هالي مزيج متبقي عبوة 750 جم 10 ريال سعودي.
- بطاطس هالي شرائح عبوة 1 كجم 5 ريال سعودي.
- زبدة فول سوداني سونيا ناعم عبوة 340 جم 4 ريال سعودي.
- بطاطس تستو كرينكل عبوة 1000 جم 4 ريال سعودي.
- دجاج لاتينا حبة 11 ريال سعودي.
- زيت زيتون دوار غ ربطة 2 عبوة 1.5 لتر 750 مل مجاناً 39 ريال سعودي.
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