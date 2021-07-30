نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط تردد قناة روتانا سينما الجديد بعد تغييره والاستمتاع بأحدث الأفلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين عن تردد روتانا سينما الجديد بعد أن تم تغييره من قبل إدارة القناة، ويمكن تحديث التردد عبر جهاز الاستقبال لمتابعة جميع محبي الأفلام العربية والمصرية سواء الجديدة والقديمة، سنقدم لكم التردد الخاص بقناة الأفلام الحصرية المميزة التي تحتل الصدارة بين نظيراتها من باقي قنوات الأفلام الأخرى ألا وهي قناة روتانا سينما، حيث تحظى القناة بنسبة متابعة عالية جدًا وليس لها مثيل في عالم قنوات الأفلام العربية والمصرية، وذلك لأن محتواها دائمًا متميز وحصري وترضي جميع الأذواق، حيث تقدم الأفلام الرومانسية والكوميديا والأكشن والإثارة وباقة متنوعة من الأفلام العربي الحديثة، ومنذ فترة وجيز قامت إدارة القناة بالإعلان عبر الشريط الخاص بالإعلانات أنها ستقوم بإيقاف بث القناة عبر التردد القديم وستقوم بإعادة بث القناة مرة أخرى من خلال تردد جديد، وذلك من أجل توفير صورة وصوت ذات تقنية عالية ومميزة وبدون حدوث أي انقطاع بث القناة، وأعلن الإدارة عن تردد جديدة وهو موضوع حديثنا اليوم.

تردد قناة روتانا سينما

ويمكن لجميع المواطنين تحديث التردد والاستمتاع بمشاهدة كافة الأفلام التي تعرضها القناة لجميع مشاهديها في مختلف الدول العربية، وذلك من خلال استقبال التردد التالي:

اولًا: التردد عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد: ١١٢٩٦.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ذ٣/٤

ثانيًا: تردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات:

التردد: ١١٨٤٣.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معدل تصحيح الخطأ: ٣/٤.

الاستقطاب: أفقي.

محتوى قناة روتانا سينما

قناة روتانا سينما لها العديد من المميزات التي تجعلها تحلق في فضاء القنوات الفضائية التي تعرض المحتوى السينمائي،وذلك لأنها:

تقدم محتوى متنوع من مختلف أنواع الأفلام ولا تقتصر على عرض نوع واحد فقط من الأفلام مما يجعلها ترضي جميع الأذواق.

كما أن القناة تعرض محتواها على مدار ٢٤ ساعة متواصلة دون توقف.

تعرض القناة محتواها بشكل مجاني تمامًا، حيث لا تحتاج إلى دفع اشتراكات للحصول على بث القناة.

ونجحت القناة خلال فترة عرضها في أن تصبح من أكثر القنوات مشاهدة في الوطن العربي ولها الكثير من المتابعين.