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عمر شويل - جدة تردد القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر، سوف يلعب منتخب مصر ضد المنتخب البرازيلي في أولمبياد طوكيو 2021، وذلك يوم السبت القادم الموافق 31 يوليو 2021، وذلك بعد صعود الربع النهائي في أولمبياد طوكيو، حيث جاء على صدارة المجموعة الرابعة من مباريات الأولمبياد، ونحن من خلال هذا المقال سوف نتناول معكم تردد القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو.
تردد القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو
أعلنت شبكة قنوات بين سبورت الرياضية bein sport عن إذاعة مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو في منافسات كرة القدم في الدور الثمانية من الأولمبياد، وفيما يلي سوف نوضح تردد قنوات بين سبورت الرياضية على القمر الصناعي نايل سات.
تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات
- التردد: 11052
- القمر الصناعي القناة: نايل سات
- معامل الترميز: 27500.
- معدل تصحيح الخطأ: 3/4
تردد قناة بين سبورت اكسترا – bein sport extra
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد 11054
- معدل الترميز 27500
- الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
اسم القناة علي الرسيفر beIN Sports Xtra
تردد قناة بين سبورت اكسترا 2 – bein sport extra 2
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 12604
- معامل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- الجودة: HD
- تصحيح الخطأ: 2/3
اسم القناة علي الرسيفر beIN Sports Xtra 2
ترددات قناة BeIN SPORTS HD على النايل سات وسهيل سات
- تردد BeIN SPORTS HD على القمر الصناعي نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2
- تردد BeIN SPORTS HD على القمر الصناعي سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.
- 7 BeIN SPORTS HD على القمر الصناعي نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.
- تردد 7 BeIN SPORTS HD على القمر الصناعي سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.
الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل في أولمبياد طوكيو
توصل الاجتماع الفني عن ارتداء كلا من الفريقين فريق المنتخب المصري والبرازيلي، ارتداء الزي الرسمي لكل منهما في المباراة التي ستجمعهما في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، كما أوضح أن كلا الفريقين سوف يتواجها ضد بعضهم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم السبت الموافق 31 يوليو 2021، في منافسات كرة القدم دور الثمانية في أولمبياد طوكيو 2020.
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