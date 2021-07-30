تراند الفن: مصادرة 13 طن دواجن تشكل خطرا على الصحة العامة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 08:20 مساءً - القاهرة – مصراوي: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري. وأمكن ضبط 13 طن دواجن (كاملة – مقطعات) معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة. وتبين بالفحص أن المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص بمحافظة الغربية كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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