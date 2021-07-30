تراند الفن: قبل موسم العمرة.. “السياحة” تطلق حملة إعلامية لتشجيع المواطنين على التطعيم ضد كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 08:20 مساءً - كتب- يوسف عفيفي:
أطلقت غرفة شركات السياحة، حملة إعلامية لحث المواطنين الراغبين في العمرة هذا العام، بسرعة التقدم للحصول على لقاح فيروس كورونا، وذلك للتأكد من جاهزيتهم للسفر حال صدور الضوابط المنظمة للعمرة من وزارة السياحة.
وقالت الغرفة في منشور دوري تم تعميمه على جميع أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن رسالتها يتم إذاعتها على محطات الراديو ووسائل التواصل الإجتماعي الأقوى تأثيراً والأكثر تداولاً لدى المواطن المصري، والموقع الرسمي للغرفة وهو
الموقع الرسمى لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة : اضغط هنا
وقناة الغرفة على موقع اليوتيوب: اضغط هنا
موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك): اضغط هنا
وأهابت الغرفة، بالشركات التريث والإنتظار وعدم الإعلان عن أي برامج عمرة في الوقت الراهن لحين إعلان المملكة العربية السعودية عن بدء استقبال المواطنين المصريين وإعلان الضوابط النهائية المنظمة لرحلات العمرة من قبل وزارة السياحة المصرية، وذلك من منطلق حرص الغرفة على مصالح شركاتها وعدم تعرض الأخيرة للمسائلة القانونية.
وأكدت غرفة الشركات، أن حملتها تأتي عقب الضوابط الصادرة من وزارة الحج والعمرة السعودية بخصوص تنظيم خدمات المعتمرين القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة لهذا الموسم 1443هجرية، وفي إطار جهود الغرفة البناءة واتخاذها كافة السبل التي تساهم فى تذليل كافة العقبات أمام الشركات السياحية حال بدء تنفيذ رحلات العمرة لهذا الموسم.
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