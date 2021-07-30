تراند الفن: «التحالف»: إحباط محاولة للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة حوثية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 08:20 مساءً - أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة معادية.

وأكدت قوات التحالف على استمرار تهديد المليشيا الحوثية الإرهابية وبدعم إيراني لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن جهود التحالف أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب.

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