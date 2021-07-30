تراند الفن: تامر حسني يقع مجددا في فخ الأرقام القياسية.. فيلم “مش أنا”ليس الأكثر إيرادات عربيا أو مصريا “تقرير”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 08:20 مساءً - تقرير – مها صلاح الدين:

في منشور جديد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نشر الفنان تامر حسني صورة من حساب شركة “N stars” لتوزيع الأفلام خارجيًا، تعلن فيها تصدر فيلم “مش أنا” إيرادات الأفلام المصرية والعربية تاريخيًا.

مرفقة بتعليقًا منه “الحمدلله سعيد جداً بتحقيق فيلم (مش أنا) المركز الأول داخل مصر و خارجها و سعيد أيضاً بتحقيقه أعلى إيراد لفيلم عربي في تاريخ السينما المصرية والعربية في سابقة لم تحدث من قبل حيث تجاوز الـ ١٥ مليون دولار بما يعادل بالمصري الربع مليار جنيه و مازال يحقق داخل السينمات”.

وبالتحقق عبر البيانات والأرقام، وجد “مصراوي” أن فيلم مش أنا الذي تم طرحه في دور العرض في 23 يونيو الماضي، وأمضى 5 أسابيع حتى الآن في السينمات، في المركز الثالث بالأسبوع (الـ 31) في موسم السينما لعام 2021، بعد فيلمي “العارف”، و”البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، وفقًا لقاعدة بيانات موقع السينما، المتخصص في تتبع كل ما يخص السينما المصرية، وتحديدًا إيرادات الأفلام.

وعلى الرغم من أن فيلم “مش أنا” لازال يتصدر إيرادات السينما في مصر بأكثر من 37 مليون جنيه مصري، إلا أنه في أسبوعه الخامس تراجع بفارق 12 مليون جنيه مصري عن الفيلم الذي احتل المركز الأول في الأسبوع الـ 30، وهو فيلم العارف، الذي حقق أكثر من 20 مليون جنيه خلال أسبوع واحد، والذي كان أول عرض له في 15 يوليو الماضي، أي تم طرحه في دور السينما منذ أسبوعين فقط.

وعلى الرغم من ذلك اقترب في إيراداته الإجمالية من فيلم “مش أنا” لتامر حسني، والمطروح منذ 5 أسابيع، بفارق 5 مليون جنيه.

حتى أنه حقق في أول أسبوع أكثر من 12 مليون جنيه، وأكثر من 20 مليون في الأسبوع الثاني، وهو ما لم يستطع تحقيقه فيلم “مش أنا” على مدار أسابيع عرضه الـ 5، في أي أسبوع منهم حيث اقتربت أعلى إيراداته الأسبوعية من الـ 10 ملايين جنيهًا في الأسبوع الثاني، على الرغم من كافة الجدل الدائر حوله، بعد أزمة تصريحات “حلا شيحا” وصناع الفيلم.

وبالرغم من نشاط التوزيع الخارجي للأفلام المصرية خاصة في دول الخليج، لا توجد قاعدة بيانات مفصلة لإيرادات الأفلام العربية خاريجًا، إلا في نهاية المواسم، وبمزيد من البحث وعبر قاعدة بيانات الـ “box office mojo” استطعنا التعرف على قائمة الأفلام العربية التي تتصدر إيرادات السينما العربية تاريخيًا، بعد أن صرحت شركة التوزيع الخارجي، وتامر حسني، أنه تصدر تلك القائمة.

ووجدنا بفرض أن حجم الإيرادات التي أعلنت عنها شركة التوزيع “N stars” والفنان تامر حسني صحيح، وهي 15 مليون دولار، أنه بذلك يحتل المركز الثالث عربيًا، في قائمة الإيرادات الخارجية، بعد فيلم “كفر ناحوم” اللبناني الذي تم عرضه عام 2018، والذي حقق 64.4 مليون دولار، والفيلم الجزائري “بلديون” (2006) الذي حقق 23 مليون دولار، وذلك دون حساب معدل التضخم، أو معادلتهم بحجم الإيرادات الحالية.

ومع كون شركة N stars هي المصدر الوحيد لمعلومة تحقيق فيلم “مش أنا” حقق داخليًا وخارجيًا إيرادات تقدر بـ 15 مليون دولار، فإن فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، والذي حقق إيرادات قدرت بـ 27 مليون جنيه وقت عرضه عام 1998 أي 7.9 مليون دولار، وبمعادلاتها بالأسعار الحالية يعد إقترب من الـ 165 مليون جنيه مصري، وفقًا لدراسة أعدها مركز السينما العربية، هو الفيلم المصري الأكثر نجاحًا تاريخيًا.

يُذكر أن الفنان تامر حسني وقع أكثر من مرة في فخ الإعلان عن أرقامه القياسية، ففي ديسمبر 2019، أعلن أنه الفنان الأكثر إلهامًا، وفقًا لموسعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، وهو ما تحقق “مصراوي” من عدم صحته وقتها، عبر التواصل مع موسوعة جينيس، ودفع الموسوعة إلى إصدار بيان رسمي تُأكد من خلاله ما ورد في تقرير مصراوي، وتُوضح الحقيقة.

تقرير مصراوي: “ليس ملهمًا”.. “جينيس” تكشف لـ”مصراوي” حقيقة رقم تامر حسني القياسي

بيان موسوعة جينيس: بعد تقرير “مصراوي”.. “جينيس” تصدر بيانًا عن حقيقة جائزة تامر حسني