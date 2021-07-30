تراند الفن: «الخثلان» يكشف عن موضع يُستجاب فيه الدعاء ويغفل عنه كثير من الناس (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 08:20 مساءً - كشف الشيخ سعد الخثلان، عن موضع يُستجاب فيه الدعاء ويغفل عنه كثير من الناس.

وأوضح الخثلان خلال برنامج منارات الهدى على قناة “الرسالة”، أن بعض أهل العلم قالوا عندما يرى الإنسان المسلم نعمة لأخيه المسلم ويدعو الله عز وجل، فهذا موضع إجابة.

ودلل الخثلان على حديثه بدعاء ذكريا عليه السلام عندما وجد عند “مريم” رزقاً دعا ربه، يقول الله عز وجل: “هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ”.

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