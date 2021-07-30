تراند الفن: إحالة 4 من حركة النهضة بتونس للتحقيق بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 08:20 مساءً - أدمن 42 دقيقة مضت عرب وعالم 10 زيارة
وكالات:
أحال القضاء التونسي، 4 أشخاص من حركة النهضة التونسية إلى قاضي التحقيق بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة “سكاي نيوز عربية”.
وكانت أعلنت محكمة الاستئناف بتونس، الخميس، السماح بفتح تحقيقات مع الرئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب، وعدد من النواب بتهم فساد.
وحسب إذاعة “موزاييك” التونسية، قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة، الحبيب الطرخاني، إن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن، الخميس، بفتح تحقيق ضد شوقي الطبيب، بتهمة تقدمت بها شركة “فيفان” تتعلق بشبهة تدليس وفساد.
وأوضح الطرخاني، أن الشبهة المذكورة تخص محتوى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمتعلق بتضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ وصفقة عمومية مبرمة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
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