تراند الفن: دبلومات وثانوية عامة.. مضاعفة أعداد المقبولين بمعهد السكة الحديد لـ200 طالب العام المقبل

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 08:20 مساءً - أدمن 31 دقيقة مضت أخبار مصر 9 زيارة
كتب– أسامة علي:
أكد المهندس طه رجب، مدير المعهد الفني لفوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية، أن المعهد يستعد لاستقبال دفعة جديدة هذا العام من طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية “رياضيات”، والدبلومات الفنية “صناعي”.
وأضاف رجب في تصريحات لـ”مصراوي”، أنه سيتم مضاعفة عدد الطلاب المقبولين للالتحاق بالمعهد إلى الضعف، موضحًا أنه سيتم قبول 200 طالب، مقسمين إلى 100 طالب بالثانوية العامة و100 طالب لخريجي الدبلومات الفنية “قسم صنايع”.
وأوضح مدير المعهد الفني لتكنولوجيا السكة الحديد، أنه سيتم فتح باب الالتحاق بالمعهد من خلال مكتب التنسيق الإلكتروني، في المرحلة الثانية، مؤكدا أنه سيتم تحديد المجموع وفقًا للتنسيق.
ولفت إلى أنه هناك عدة اختبارات للقبول بالمعهد سيعلن عنها في وقت لاحق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.