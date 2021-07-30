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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض بنده الأسبوعية تحت شعار وفر أكثر حتي 3 أغسطس 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة أقوي عروض بنده الأسبوعية ، أسواق بنده التجارية في المملكة العربية السعودية من أهم الأسواق التي تتواجد داخل جميع أنحاء المملكة، حيث يقوم الآلاف يوميا بزيارتها في جميع الفروع الخاصة بها، وذلك من أجل الشراء من أقسامها المميزة والحصول على أفضل المنتجات بأفضل الأسعار، هذه الأسواق التجارية تتوافر لدي المملكة العربية السعودية بعشرات الفروع التي تتميز بتواجدها في كل مكان، كما أنها تتميز أيضاً بتقديمها عروض بنده الأسبوعية بالإضافة الي العروض اليومية والتي يفضلها جميع الشعب السعودي، تقدم أسواق هايبر بنده وبنده أفضل أنواع المنتجات الغذائية التي يفضلها العملاء.
أقوي عروض بنده الأسبوعية
يتواجد بكتالوج الخصومات الخاصة بالمتجر العديد من الخصومات المتنوعة والتي تصل الي 65% علي سعرها الأصلي وللكميات المحددة. وتبدأ عروض بنده السعودية في يوم الأربعاء من كل أسبوع. وتحتوي تلك العروض علي منتجات بنده والتي يتم تصنيعها تحت شعار المتجر وتتميز بكونها عالية الجودة وبأسعار مناسبة للمستهلك. وهذا ما يميز هذه الأسواق التجارية، كما أنها توفر على الموقع الإلكتروني الخاص بها أفضل العروض وتطرح الخدمات المختلفة.
وتتضمن أجدد العروض خصومات علي المنتجات الاتية:
- فول مدمس حدائق كاليفورنيا عبوة 450 جم 4 عبوات 9 ريال سعودي.
- ورق عنب ناعمة وطرية السوسن عبوة 908 جم عبوة وعبوة مجانية 26 ريال سعودي.
- ذرة حلوة بدون سكر مضاف العملاق الأخضر عبوة 150 جم ربطة 4 عبوات 9 ريال سعودي.
- سلطة الخضار مع التونا ريو ماري الخلطة المكسيكية عبوة 160 جم 2 عبوة 19 ريال سعودي.
- شركة حارة توبا عبوة 473 مل 3 عبوات 9 ريال سعودي.
- مكعبات مرقة دجاج إسناد بالبهارات السبعة عبوة 42 حبة 20 جم 2 عبوة 14 ريال سعودي.
أجدد عروض بنده السعودية لهذا الأسبوع
تحت شعار وفر أكثر، تقدم عروض هايبر بنده اليوم خصومات علي المنتجات الغذائية المختارة حتي يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2021، أو نفاذ الكمية. ويمكنك الأطلاع علي النشرة التسويقية الأسبوعية من خلال مقالتنا والصور الموضحة إدناه.
- معجون الطهي الهندي ماجي عبوة 200 جم 6 ريال سعودي.
- خردل فرساي عبوة 227 جم أو خردل بالبهارات الحارة عبوة 340 جم 5 ريال سعودي.
- صلصة تتبيلة أجنحة الدجاج بالثوم فرشلي عبوة 354 مل 8 ريال سعودي.
- حمص حب بيب عبوة 580 جم 2 عبوة 9 ريال سعودي.
- حليب جوز الهند مكاني عبوة 165 مل 2 عبوة 5 ريال سعودي.
- ذرة حلوة كاملة حدائق أورينت عبوة 340 جم 3 عبوات 9 ريال سعودي.
- توت أزرق حشوة تورتة فرشلي عبوة 595 جم 13 ريال سعودي.
- بيكنغ باودر حدائق أورينت عبوة 227 جم 6 ريال سعودي.
- كاتشب طماطم فرشلي عبوة 397 جم 2 عبوة 10 ريال سعودي.
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