نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية المقدمة إلى الثلاثاء 24 ذو الحجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم بنده عروضها الأسبوعية التي سوف تستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من ذو الحجة الجاري للأسبوع الثامن على التوالي وتحمل العرو تخفيضات كبيرة تصل إلى أكثر من 50% على بعض المنتجات المعروضة ومن خلال هذا المقال نقدم لكم آخر العروض الأسبوعية المقدمة من أسواق بنده.

عروض بنده الأسبوعية

يوجد الكثير من المنتجات التي تقدمها بنده في عروض الأسبوع الثامن ومنها كيلو بصل أحمر مصري بسعر 0.95 فقط ويوجد زيت دوار الشمس شروق 1.5 لتر 1+1 وسعرها 17.95 ريال سعودي بدلاً من 35 ريال كما يتوفر حليب أنكور كامل الدسم 2.25كيلو ومقدم بتخفيض اكثر من 40% ليكون سعره 39.95 ريال سعودي بدلاً من 72.95 ريال ويوجد أرز بسمتي بنجابي المهيدب كيس 10 كيلو جرام كما يوجد عدد من أنواع الأجبان ومشتقاته حيث يوجد جبنه مربعات كيري وقشطه حلا قودي ولبنه تركية عادي وقليلة الدسم بريزيدن إلى جانب حليب مركز المراعي ويوجد معجون طماطم رنا وكاتشب طماطم العبوة الضاغطة وبعض السلع الأخرى التي تقدمها بنده بخصومات كبيرة.

عروض اللحوم والمأكولات البحرية

تقدم بنده في أحدث العروض الأسبوعية مكعبات لحم بقري برازيلي سعر الكيلو 25.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال ومفروم بقري برازيلي بسعر 23.95 ريال سعودي بدلاً من 38.95 ريال كما تقدم لحوم دجاج فمنها قطع دجاج متنوعة اليوم وفيليه صدور الدجاج فقيه وصدور دجاج طرية داري 2 كيلو بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 55.50 ريال ومن المأكولات البحرية المقدمة جمبري بحري مزرعة 100/80 سعر الكيلو 19.95 ريال سعودي بدلاً من 31.95 ريال وقطع سمك قاروص نقوا سعر الكيلو 32.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال.

عروض بنده الأسبوعية للمنظفات

هناك الكثير من المنظفات وأدوات العناية الشخصية الموجودة بعروض بنده الأسبوعية حيث يوجد منظف الأرضيات ديتول 3 لتر مع بخاخ منظف متعدد الاستعمالات 500مل بسعر 38.95 ريال سعودي بدلاً من 61.25 ريال وقاتل الحشرات بف بف ومعطر الجو إيرويك فريشماتيك وبعض منتجات ورق المطبخ والحمام وفوط صحية وشامبو جونسون للأطفال 750 مل بسعر 23.95 ريال سعودي بدلاً من 42.95 ريال وغسول للفم ليسترن 500 مل بسعر 19.50 ريال سعودي بدلاً من 33.50 ريال وحفائظ الأطفال بيبي جوي وعدد من المنتجات الأخري.